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HaberlerFutbolİngiltere

Wolverhampton, Nelson Semedo'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı

23.09.2020 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
Nelson Semedo

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon avro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Matija Sarkic, Fabio Silva, Marcal, Vitinha ve Ki-Jana Hoever'ın ardından Samedo, Wolverhampton'ın yaz dönemindeki 6. transferi oldu. Portekiz Milli Takımı'nda 14 maça çıkan sağ bek oyuncusu, Barcelona formasıyla 124 karşılaşmada 2 gole imza attı.

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