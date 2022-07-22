Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? BJK maçı bugün mü?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kez de güçlü İngiliz ekibi Wolverhampton ile kozlarını paylaşıyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlılar, Wolverhampton karşısında bol gollü galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Wolverhampton Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...



WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.



WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Wolverhampton Beşiktaş maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.