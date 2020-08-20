Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 24 Ağustos’ta Wirecard AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini, Türkiye’de 2015’te Yemeksepeti'ni satın alan Delivery Hero'nun alacağı belirtildi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren Delivery Hero, koronavirüs pandemisiyle birlikte artan yemek siparişlerinden fayda sağlarken, şirket genişlemesinden dolayı da faaliyetlerinden zarar ediyor.