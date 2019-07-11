“ Fenerbahçe WinWin” kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu. İşte WinWin kampanyası çekiliş sonuçları ve ödül kazanan isimlerin tam listesi...

Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex de Souza forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde maç yapma fırsatı ve bunlar gibi ödüller, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.05.2019 tarih ve 24951361-255.01.02-E4504 Sayılı izni ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin WinWin kampanyasına 1066944 iştirakçi katılmıştır. 23.06.2019 tarihinde yapılan çekilişte deneyim ödüllerini kazanan asil ve yedek talihliler belli olmuştur. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 14.07.2019, yedek talihlilerin en geç 29.07.2019 tarihine kadar 0212 356 74 25 faks numarasına nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 K:8 Zincirlikuyu/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

DENEYİM ÖDÜLÜ KAZANANLAR

EV, ARABA VE SEYAHAT ÖDÜLÜ KAZANANLAR