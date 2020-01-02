Tahriş, travma ve güneş yanığı olan cilt alanlarında da bu beyaz lekeler oluşabilir, vitiligonun bu özelliğine 'köbner fenomeni' denir. Vitiligo, en çok genç erişkinlerde görülür. Hastaların yaklaşık yarısı 20 yaş altındadır. Kızlarda daha sık rastlanır. Vitiligosu olan bir çocuğun, ailesinde de aynı hastalık yüzde 35 oranında görülür.