Windows 11 için geri sayım başladı. Tüm dünyada merakla beklenen Windows 11 ile ilgili merakla beklenen açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

KARŞINIZDA WINDOWS 11

Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ

Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.

WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ

Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ

Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API’si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ

Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Windows 11'in tanıtımı sonrası Microsoft CEO'su Satya Nadella sahneye çıktı. Nadella, "Bugün size gösterdiklerimiz beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK, WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?

Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz" diyor.

Şirket ayrıca, Windows 10 bilgisayarlarda kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını öngördüğünü söylüyor.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir