Wimbledon tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu

15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, 4 saat 57 dakika süren tek erkekler finali sonunda Sırp tenisçi Novak Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
15 bin kişilik merkez kortta oynanan maç, Wimbledon tarihinin en uzun süren finali oldu.
Tie Break'e (eşitliği bozma) giden maç 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12'lik seriler sonunda 3-2 Djokovic'in üstünlüğü ile bitti.
Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan 32 yaşındaki Djokovic, çıktığı 5. Wimbledon finalinden de şampiyonlukla ayrılmış oldu. Böylece kariyerinin 16. grand slam şampiyonluğuna da ulaştı.
Federer ise kazanması halinde kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu almış olacaktı.
Federer maç sonunda yapılan röportajda "Bunu unutmaya çalışacağım" diyerek espri yaptıktan sonra "Çok güzel bir maçtı, bu delilikli, rakibimi tebrik ederim" dedi.
37 yaşında gösterdiği performansla Wibledon tarihine geçen Federer yaşıyla ilgili soru üzerine "Umarım 37 yaşındaki diğer insanların da her şeyin bitmemiş olduğuna inanmalarını sağlamışımdır" dedi.
Djokovic ise "Bu kariyerimdeki en heyecanlı 2-3 final arasına girdi. Ne yazık ki bu oyunda bir oyuncu kaybetmek zorunda. Roger (Federer) herkese 37 yaşında da bu kadar iyi bir performans gösterilebileceğini gösterdi. Benim için de bir hayal gerçek oldu" dedi.
Djokovic'e kupasını, Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton takdim etti.
37 yaşındaki Federer, tek erkeklerde Wimbledon'ı 8 kez kazanarak en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını taşıyor.
Federer Londra'da 2003-2007 yıllarında üst süte 5 şampiyonluk yaşamış, ardından 2009, 2012 ve son olarak 2017'de kupayı havaya kaldırmıştı.
Federer bu finali kazansaydı Wimbledon'ı kazanan en yaşlı oyuncu olacak ve 9 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk unvanını elinde tutan ABD'li kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoruna da ortak olacaktı. Federer şampiyon olması durumunda dünya klasmanında da 3. sıradan 2.'liğe yükselecekti.
İki tenisçi arasında daha önce oynanan 47 maçın 25'ini Djokovic, 22'sini Federer kazanmıştı.
Djokovic, Wimbledon şampiyonluğunu kazanarak 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu. Finalist Federer ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül kazandı.
Dün oynanan tek kadınlar finalinde ise Simona Halep, 7 kez şampiyon olan Serena Williams 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşmıştı.
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