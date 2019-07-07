İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda klasmanda 28. sırada yer alan Fransız Lucas Pouille ile merkez kortta karşılaştı.

Fransız tenisçiler karşısında 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan 37 yaşındaki Federer, rakibini 7-5, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

Grand slam turnuvalarındaki 350. maçını kazanan Federer, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile eşleşti.

Üç numaralı seribaşı Rafael Nadal, klasmanda 72. sıraya kadar gerileyen Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı zorlanmadan geçti. Toplam 1 saat 48 dakika süren mücadelede rakibinin 5 kez servisini kıran İspanyol tenisçi, 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

Wimbledon'daki 51. maçını kazanan İspanyol tenisçi, bu alanda Bjorn Borg'u yakaladı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

BARTY'YE 53 DAKİKA YETTİ

Fransa Açık şampiyonu unvanıyla Wimbledon'a gelen tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşılaştı.

Toplam 53 dakika süren maçta klasmanda 182. sırada yer alan Dart'a sadece iki oyun veren Barty, 6-1'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

23 yaşındaki Barty, dördüncü turda ABD'li Alison Riske ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı ve geçen yılın çeyrek finalisti Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 54 numarası Çek Barbora Strycova'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, Polonyalı Magda Linette'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle, Londra'da 7 kez şampiyonluk yaşayan 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams da Alman Julia Goerges'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Turnuva, yarın verilecek bir günlük aranın ardından pazartesi günü oynanacak dördüncü tur maçlarıyla devam edecek.