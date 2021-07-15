Beşiktaş, Real Sociedad'a Willian Jose için teklifte bulundu. Ancak, İspanyol ekibinden olumsuz yanıt geldi. İspanya basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki golcü oyuncu için Sociedad'a kiralama teklifi yaptı. Ancak, La Liga temsilcisi bu teklifi reddetti. Geçen yılı Wolverhampton'da geçiren Brezilyalı golcü, istenilen performansı sergileyemeyince İngilizler satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

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