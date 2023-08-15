Willian Arao, Yunanistan yolcusu
Willian Arao, Panathinaikos yolunda. Suudi Arabistan'dan da teklifler gelmesine rağmen Arao futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek adına Yunan ekibinin teklifine sıcak bakıyor
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Fenerbahçe'de bir yandan yeni transferler takıma katılırken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye devam ediyor.
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Fenerbahçe'nin geçen sezon Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao ile ipler kopuyor.
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Brezilyalı futbolcu, futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek adına Panathinaikos'un teklifine sıcak bakıyor.
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Kulüpler arasında bir sorun görünmüyor. Transferin 2,5-3 milyon euro bandında neticelendirmek adına görüşmeler sürüyor.
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