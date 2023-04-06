İHA

Brezilya'da bir kanala verdiği röportajdan dolayı tepki çeken ve Kayserispor maçında da ıslıklanan Arao, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sambacı, Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya’da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim, benim isteğim hocamızın yıllarca bizimle kalması, bu sene ve önünüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, Fenerbahçe'ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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