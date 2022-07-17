DHA

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdü. İdman sonrası sarı-lacivertli ekibin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Willian Arao, açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim. Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Maçları kazanıp tekrardan şampiyon olabilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"GELMEDEN ÖNCE ALEX İLE KONUŞTUM, O BURADA BİR İDOL"

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsettiğini dile getiren Arao, "Hocamız benden ne beklediğini söyledi. Bunları en iyi şekilde göstermek istiyorum. Takımımız Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Baskı altında oynamaya alışığım. Elimden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyorum. Gelmeden önce Alex ile konuştum, o burada bir idol. Elimizden gelenin en iyisini yapıp derbileri ve maçları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK YOĞUNLUKTA ANTRENMANLAR GEÇİRİYORUZ"

Jesus'u iyi tanıdığını ve oyunculardan neler beklediğini bildiğini ifade eden Arao, "Yüksek yoğunlukta antrenmanlar geçiriyoruz. Hazırlıklarımız güzel geçiyor. Takımın durumunu iyi buldum en iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu an iyi durumdayız. Çok heyecanlı ve mutluyum. İyi karşılandım. Ev bakıyorum, önümüzdekilerini günlerde ailem gelecek, o zaman daha mutlu olacağım. Fenerbahçe'nin tesisleri harika. Çalışabilmek için tüm şartlara sahibiz" dedi.

"UMARIM ŞAMPİYONLUK KAZANARAK KULÜBÜN TARİHİNE GEÇERİM"

Arao, hem ön liberoda hem de savunmada oynayabildiğini dile getirerek, Jesus'un şans vermesi halinde her pozisyonda oynayabileceğini kaydetti. Arao, kendisini yüksek pas yüzdesi yakalamaya çalışan bir futbolcu olarak tanımlayarak, "Sahada kendimi göstermeyi tercih ederim. En iyimi her zaman vermeye çalışırım. Telaffuz konusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum, bazı Türkçe kelimeler öğrendim. Buraya gelen bir diğer Brezilyalı olmak benim için onur. Umarım şampiyonluk kazanarak kulübün tarihine geçerim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. 5 numaranın özel bir anlamı yok. Brezilya'da ön liberolar bu numarayı giyiyor. Luiz Gustavo da benim gibi pas konusunda iyi bir orta saha oyuncusu. Markajda agresif ama ben bu konuda konuşma konusunda zorluk yaşıyorum. Kendi futbolumu göstermek istiyorum. Saha dışında bana çok yardımcı oldu" diye konuştu.