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William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı!

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan William Carvalho, önemli açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi

Giriş: 22.02.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı!
HABERTURK.COM

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ama gerçekleşmeyen Portekizli futbolcu William Carvalho önemli açıklamalarda bulundu.

Carvalho, "Eşyalarımı topluyordum, Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı." dedi.

İspanyol basınına konuşan Carvalho, ''Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Daha önce Benfica'dayken de beni istemişti ancak Sporting Lizbon ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcunun Real Betis ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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