WİLL SMİTH KİMDİR?

Amerikalı sinema oyuncusu Will Smith, 25 Eylül 1968'de Philadelphia'da doğdu. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir.

Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı ancak varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. Will eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.