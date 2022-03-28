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Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith kimdir? Karısı için Oscar'da tokat attı!

Will Smith kimdir? Oscar'da uğruna sunucuyu tokatladığı eşi Jada Pinkett Smith kimdir? Oscar'da yaşanan tokat skandalı sonrası Hollywood yıldızı Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith dünya magazin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Peki, Oscar'da tokat skandalının mimarı olan bu çift hakkında tüm merak edilenler...

28.03.2022 - 09:26 | Güncelleme: MAGAZİN

  • ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri törenine Will Smith'in eşi Jada Pinkett için attığı tokat damgasını vurdu. 

    Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşinin saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde "Karımın adını ağzına alma" diyen Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine tokat attı.

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapattı.

    King Richard filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi.

  • WİLL SMİTH KİMDİR?

    Amerikalı sinema oyuncusu Will Smith, 25 Eylül 1968'de Philadelphia'da doğdu. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir.

    Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı ancak varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. Will eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

  • Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatır. Her yıl zenginler listesinde yer alan Will, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

    Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

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    WİLL SMİTH'İN EŞİ JADA PİNKETT SMİTH KİMDİR?

    Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

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