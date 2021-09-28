Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Will Smith ile eşi Jada Pinkett Smith açık ilişki mi yaşıyor? - Magazin haberleri

Will Smith ile eşi Jada Pinkett Smith açık ilişki mi yaşıyor?

"Umudunu Kaybetme", "Ben Efsaneyim" ve "Siyah Giyen Adamlar" gibi projelerde yer alan Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith ile "açık ilişki" yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi. Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum" açıklamasını yaptı

28.09.2021 - 14:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini araladı. Smith, "açık evlilik" yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi." dedi.

  • "GELENEKSEL EVLİLİĞE ASLA İNANMADI"

    Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin, hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti. "Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı." ifadelerini kullanan aktör, "Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü." dedi.

  • Smith, "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Oyuncu, konuyla ilgili, "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk." şeklinde konuştu.

  • "KİMSEYE ÖNERİDE BULUNMUYORUM"

    Eşiyle birbirlerine güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını da söyleyen Smith, "Evlilik, bizim için hapishane olamaz." dedi. Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen ünlü aktör, "Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum." cümlesini de sözlerine ekledi.

  • "BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK"

    Jada Pinkett Smith, geçen yıl rapçi August Alsina ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Ancak Will Smith ve Jada Pinkett Smith, ardından yeniden bir araya gelmişti.

    Bu konu hakkında da konuşan Smith, "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık." açıklamasını yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.