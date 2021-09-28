"BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK"

Jada Pinkett Smith, geçen yıl rapçi August Alsina ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Ancak Will Smith ve Jada Pinkett Smith, ardından yeniden bir araya gelmişti.

Bu konu hakkında da konuşan Smith, "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık." açıklamasını yaptı.