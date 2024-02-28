Galatasaray'da bu yaz kadroya katılan isimlere dair tartışmalar sürerken Wilfried Zaha da 11'deki yerini kaybetti. Sarı-kırmızılıların bu yaz Fenerbahçe'yle girdiği transfer savaşının ardından renklerine bağladığı Fildişi Sahilli futbolcu formayı önce Kerem'e sonra Tete'ye kaptırdı.

İngiltere dışına ilk kez çıkan 31 yaşındaki yıldızın transferi Galatasaray'da ön bölgede büyük bir değişime neden oldu. Crystal Palace'ta zaman zaman en önde oynasa da kariyerinin büyük bölümünü sol forvette geçiren Zaha'nın transferi sonrasında Kerem Aktürkoğlu 10 numaraya geçmiş, Dries Mertens ise zaman zaman kulübede oturmuştu.

Galatasaray'ın bu sezonki 'Şampiyonlar Ligi kadrosu'nun parçası olan Fildişi Sahilli yıldız, Devler Ligi'nde iki maç dışında suskun kaldı. Kopenhag müsabakasında Tete'ye asist yapan Zaha, Manchester United deplasmanında attığı golden sonraki dört müsabakada skor katkısı üretemedi.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Antalyaspor müsabakasının ardından açıklamalar yapan Okan Buruk, Zaha'ya mesaj verirken tecrübeli futbolcudan da manidar bir paylaşım geldi.

Okan Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı" ifadelerini kullanırken Zaha ise sosyal medya paylaşımında "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" dedi.

Galatasaray ile üç sezonluk sözleşme imzalayan ve imza parası olarak 2 milyon 330 bin Euro ödenen Zaha'nın yıllık ücreti ise 4 milyon 350 bin Euro.