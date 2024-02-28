Wilfried Zaha formayı kaptırdı!
Galatasaray'ın bu yaz Fenerbahçe ile girdiği transfer savaşı sonrasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, formayı kaptırdı! Carlos Vinicius'un gelişi sonrasında antrenman performansı da yükselen Tete, Zaha'dan kaparken İngiliz yıldız 'saygısızlık' göndermesinde bulundu!
Galatasaray'da bu yaz kadroya katılan isimlere dair tartışmalar sürerken Wilfried Zaha da 11'deki yerini kaybetti. Sarı-kırmızılıların bu yaz Fenerbahçe'yle girdiği transfer savaşının ardından renklerine bağladığı Fildişi Sahilli futbolcu formayı önce Kerem'e sonra Tete'ye kaptırdı.
GELDİ, TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
İngiltere dışına ilk kez çıkan 31 yaşındaki yıldızın transferi Galatasaray'da ön bölgede büyük bir değişime neden oldu. Crystal Palace'ta zaman zaman en önde oynasa da kariyerinin büyük bölümünü sol forvette geçiren Zaha'nın transferi sonrasında Kerem Aktürkoğlu 10 numaraya geçmiş, Dries Mertens ise zaman zaman kulübede oturmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SUSKUN KALDI
Galatasaray'ın bu sezonki 'Şampiyonlar Ligi kadrosu'nun parçası olan Fildişi Sahilli yıldız, Devler Ligi'nde iki maç dışında suskun kaldı. Kopenhag müsabakasında Tete'ye asist yapan Zaha, Manchester United deplasmanında attığı golden sonraki dört müsabakada skor katkısı üretemedi.
Sparta Prag maçlarına kulübede başlayan Zaha, Süper Lig'de de yerini kaybetti. Ligde son olarak İstanbulspor karşısında sahaya 11'de çıkan Zaha, sonraki dört maçta toplamda 122 dakika süre aldı.
İPLER BANDIRMASPOR MAÇI SONRASI GERİLDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bandırmaspor karşılaşmasına 11'de başlayan Zaha, 87. dakikada oyundan alındıktan sonra bu karara tepki göstermişti. Konuya dair açıklama yapan Okan Buruk, Zaha'nın her futbolcu gibi oynamak istediğini dile getirmişti.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Antalyaspor müsabakasının ardından açıklamalar yapan Okan Buruk, Zaha'ya mesaj verirken tecrübeli futbolcudan da manidar bir paylaşım geldi.
Okan Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı" ifadelerini kullanırken Zaha ise sosyal medya paylaşımında "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" dedi.
Galatasaray ile üç sezonluk sözleşme imzalayan ve imza parası olarak 2 milyon 330 bin Euro ödenen Zaha'nın yıllık ücreti ise 4 milyon 350 bin Euro.