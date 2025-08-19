Wilfried Singo yüksekten uçtu!
Galatasaray, Wilfried Singo transferi için gaza basarken oyuncu da maaş talebinde yüksekten uçtu
Galatasaray, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, öncelikle sağ bekte de forma giyebilecek bir stoper ile kaleci transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.
Bu iki bölgeye takviyeler yapıldıktan sonra rota orta sahaya çevrilecek.
Teknik direktör Okan Buruk’un ilk tercihi ise Monacolu Wilfried Singo.
Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Fildişili futbolcu için Monaco, 30 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray ise bu rakamı ödemek yerine, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmaya çalışıyor.
Singo transferinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise masada iki farklı menajerin bulunması.
Bu durum, süreci karmaşık hale getirirken futbolcunun maaş beklentisinin de yükselmesine neden oldu.
Eğer Singo konusunda olumlu sonuç alınamazsa, Galatasaray hem sağ bek hem de stoper için ayrı transferler yapmayı gündemine alacak.
Yönetim, bu bölgelerdeki boşlukları doldurduktan sonra orta saha transferi için girişimlere hız verecek.
Sarı kırmızılıların transfer planında bu hafta kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor.