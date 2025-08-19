Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Wilfried Singo yüksekten uçtu! - Futbol Haberleri

        Wilfried Singo yüksekten uçtu!

        Galatasaray, Wilfried Singo transferi için gaza basarken oyuncu da maaş talebinde yüksekten uçtu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:47 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

        • 2

          Sarı kırmızılılar, öncelikle sağ bekte de forma giyebilecek bir stoper ile kaleci transferini kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

        • 3

          Bu iki bölgeye takviyeler yapıldıktan sonra rota orta sahaya çevrilecek.

        • 4

          Teknik direktör Okan Buruk’un ilk tercihi ise Monacolu Wilfried Singo.

        • 5

          Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Fildişili futbolcu için Monaco, 30 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

        • 6

          Galatasaray ise bu rakamı ödemek yerine, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmaya çalışıyor.

        • 7

          Singo transferinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise masada iki farklı menajerin bulunması.

        • 8

          Bu durum, süreci karmaşık hale getirirken futbolcunun maaş beklentisinin de yükselmesine neden oldu.

        • 9

          Eğer Singo konusunda olumlu sonuç alınamazsa, Galatasaray hem sağ bek hem de stoper için ayrı transferler yapmayı gündemine alacak.

        • 10

          Yönetim, bu bölgelerdeki boşlukları doldurduktan sonra orta saha transferi için girişimlere hız verecek.

        • 11

          Sarı kırmızılıların transfer planında bu hafta kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Habertürk Anasayfa