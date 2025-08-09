Wilfred Ndidi'den transfer itirafı!

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medyasına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'a transferi sebebiyle harika hissettiğini söyledi.

Farklı kulüplerden teklif aldığını ancak Beşiktaş'ın teklifinin ardından "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi." dediğini belirten Ndidi, "Farklı bir lig denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş’a gelmeye çok istekliydim. Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmeye çok istekliydim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a iner inmez kendisini kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban'ın karşıladığının altını çizen Ndidi, şöyle konuştu:

"Bu karşılamayı beklemiyordum, beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı. İnternete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham'ı zaten İngiltere'den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım."