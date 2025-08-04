Wilfred Ndidi adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy ayrılığı yaşandı.

REKLAM advertisement1 NDIDI İLE ANLAŞMA YAKIN! Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Leicester City ile Wilfred Ndidi için görüşmelerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ın yeni 6 numarasını transfer etmek üzere olduğu ve önemli mesafelerin katedildiği öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

REKLAM Geçtiğimiz sezon Leicester City'de 30 maça çıkan Nijeryalı orta saha, 1 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 467 dakika sahada kaldı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro... 🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc, transfere dair detayları aktardı. pic.twitter.com/JRHkAFc7a3 — HT Spor (@HTSpor) August 3, 2025