Wilbekin resmen ayrıldı

THY Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko ile anlaşan 29 yaşındaki oyuncu Scottie Wilbekin'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Milli oyuncu Scottie Wilbekin geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de çıktığı 35 maçta 15.4 sayı 2.1 ribaund 4.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı.