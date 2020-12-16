WiLAT Türkiye kuruldu

1919 yılında Londra’da kurulan, lojistik ve taşımacılık sektörünün 101 yıllık sivil toplum derneği olan CiLT – Chartered Institute of Logistics and Transport’un kadın kanadı WiLAT – Women in Logistics and Transport, Türkiye’de 12 Aralık Cumartesi günü kuruldu.
WiLAT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız liderliğinde, sektörün tüm katmanlarında söz sahibi olan çok değerli 12 kadın ile kurulan WiLAT Türkiye’nin Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak organize edilen kuruluş toplantısı, derneğin tarihindeki en büyük katılımcı sayısı ile gerçekleşti.
‘‘Hep birlikte daha güçlüyüz’’ ilkesiyle yola çıkan WiLAT Türkiye hakkında Başkan Berna Akyıldız ‘‘Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak.’’ dedi
Toplantıya CILT International Başkanı Dato Radzak Malek, WiLAT Global Başkanı Gayani De Alwis ve WiLAT Global Ortadoğu Başkanı Nadia Abdul Aziz de konuşmacı olarak katılıp Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının %12’sini lojistik sektörünün oluşturduğuna ve ülkenin lojistik ve taşımacılık dünyasındaki önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin WiLAT Global ailesindeki en hızlı kurulumu gerçekleştirdiğini belirten CILT International Genel Sekreteri Keith Newton, ‘‘Sizinle çok daha erken tanışmış olmayı dilerdik; ailemize ve sektöre büyük katkılar sağlayacağınızdan eminiz.’’ diyerek memnuniyetini ve desteğini belirtti.
Sektörde kadının yerini güçlendirmeyi ve arttırmayı hedefleyen WiLAT Türkiye, lojistik ve taşımacılığı genç nesillere tanıtıp onların sektöre adım atmalarını sağlarken, aynı zamanda sektörde faal olan kadın profesyonellerin kariyer gelişimine de her aşamada destek verecek.
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