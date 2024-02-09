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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Wiener Concert-Verein ile İş Sanat'ta 'Bir Mozart Gecesi'

        Wiener Concert-Verein ile İş Sanat'ta 'Bir Mozart Gecesi'

        Viyana Senfoni Orkestrası'nın müzisyenlerinden oluşan Wiener Concert – Verein, önceki akşam İş Sanat'ta verdiği konserde Mozart'ın eserlerine getirdiği modern yorumla büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:04
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        İş Sanat'ta 'Bir Mozart Gecesi'
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        Avrupa’nın tanınmış oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile kemancı Timothy Chooi 7 Şubat akşamı unutulmaz bir konsere imza attı.

        Viyana Senfoni Orkestrası’nın müzisyenlerinden oluşan Wiener Concert – Verein, klasik müziğin dahi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerine getirdiği modern yorumla büyük beğeni topladı.

        Konserin şefliğini de üstlenen Timothy Chooi, İstanbul seyircisiyle ilk kez İş Kuleleri Salonu’nda buluştu. Mozart’ın La Finta Giardinieraoperasından ilhamla bestelediği Re Majör senfonisi ile başlayan konserde Antonín Dvořák’ın Romans’ı ve W. A. Mozart’ın La Majör senfonisi de seslendirildi. 1741 Guarneri del Gesu yapımı kemanıyla sahneye çıkan Chooi’nin seslendirdiği Mozart’ın Türk Konçertosu yorumu ise seyircilerden tam not aldı.

        Eleştirmenler tarafından mucize kemancı olarak tanımlanan Timothy Chooi, 6 Şubat akşamı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Black Box salonunda genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaşmak üzere ustalık sınıfında bir araya gelmişti.

        İş Sanat’ın klasik müzik konserleri, 5 Mart’ta orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile piyanist Rüya Taner’in konseriyle devam edecek.

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        #İş Sanat
        #Mozart
        #Wiener Concert-Verein
        #Timothy Chooi
        #konser
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