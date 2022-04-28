Wi-Fi teknolojisiyle ilgili korkutan açıklama!

Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin L. Pall, "Current Alzheimer Research" dergisinde yazdığı makalede, cep telefonu ve benzeri kablosuz teknoloji ürünlerle Alzheimer başlangıcı arasında yeni bir bağlantı bulduğunu açıkladı.
"KABUSA NEDEN OLABİLİR"
Pall, radyasyona maruz kalmanın beyindeki hücre içi kalsiyum seviyelerinde artışa yol açarak Alzheimer'ı tetikleyebileceğini belirtti.
Radyasyonunun beyindeki kalsiyum seviyesini daha yukarı taşıdığını kaydeden Pall, bunun "oldukça erken yaşta oluşacak Alzheimer hastalığı gibi bir kabusa neden olabileceğini" söyledi.
Pall, "Elektronik olarak oluşturulmuş elektromanyetik alanlar, insan vücudu üzerinde güçlü elektrik ve manyetik kuvvetler üretir. Spesifik olarak, bu kablosuz iletişim sinyalleri, hücre içi kalsiyum seviyelerini düzenleyen voltaj kapılı kalsiyum kanallarını aktive eder" ifadelerini kullandı.
DİJİTAL BUNAMA PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER
Araştırmacılar, her gün birkaç saat boyunca sürekli olarak cep telefonu ve Wi-Fi radyasyonuna maruz kalan gençlerin "dijital bunama" problemiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.
StudyFinds isimli araştırma kurumu da, radyasyona maruz kalan çalışanların daha sık Alzheimer'a yakalandığı bilgisini paylaştı.
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