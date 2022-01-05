Ünlü komedyen koronavirüse yakalandı

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"The View" adlı talk show programının sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, koronavirüse yakalandı.

Haberi, Goldberg'in programdaki partneri Joy Behar duyurdu. Behar, 66 yaşındaki oyuncunun aşılarını ve hatırlatma dozunu yaptırdığını söyledi. Ayrıca Joy Behar, Whoopi Goldberg'in belirtilerinin çok hafif olduğunu da dile getirdi.