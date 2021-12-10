Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantı nedeniyle zengin ülkelerin üçüncü doz aşı yapmak için çok sayıda aşı satın almasının yoksul ülkelerin aşıya erişimini yavaşlatabileceğini söyledi.

10.12.2021 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
- Reuters
Pek çok zengin ülkede Omicron varyantına karşı üçüncü doz aşı yapılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantı nedeniyle zengin ülkelerin üçüncü doz aşı yapmak için çok sayıda aşı satın almasının yoksul ülkelerin aşıya erişimini yavaşlatabileceğini söyledi.

Pek çok Batı ülkesinde halkın büyük kısmı aşılanmış durumda. Fakat yoksul ülkelerde tek doz bile aşı olamamış çok sayıda kişi var.

Aşı üreticisi Pfizer şirketi ilk belirlemelere göre, iki doz aşı olan kişilerin Omicron varyantına karşı bağışıklığının düştüğünü, diğer varyantlara karşı iki dozla sağlanan korumaya benzer bir koruma için üçüncü doz aşı gerektiğini açıklamıştı.

WHO ise zengin ülkelerde tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı yapmak yerine yoksul ülkelerdeki insanlara ilk doz aşılarını yapmanın pandemiyle küresel mücadele için daha önemli olduğunu belirtti.

WHO Aşı Direktörü Kate O'Brien, yoksul ülkelere aşı bağışının sürmesi çağrısında bulundu:

"Omicron ile ilgili durum ne olursa olsun, zengin ülkelerin aşı stoklaması riskiyle karşı karşıyayız."

- Reuters
WHO, dünya genelinde ilk doz aşılamanın önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı

Son aylarda küresel aşı bağış programı Covax'a verilen aşılarda bir artış yaşanmıştı.

Fakat zengin ülkelerin aşı stoklarını artırması bunu tersine çevirebilir.

Dr. O'Brien, ek dozların Omicron'a karşı korumayı artırma ihtimalinin bulunduğunu fakat ağır hastalıklardan korunma için iki doz aşılamanın da yeterli olmasının mümkün olduğunu, bu konuda henüz araştırmaların sonuçlanmadığını belirtti.

Omicron ilk belirlemelere göre daha bulaşıcı olma potansiyeli taşıyor.

Öte yandan bu varyantın daha ağır bir hastalığa yol açıp açmadığı bilinmiyor.

ABD hükümetinin sağlık başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, ilk bulguların Omicron'un belirtilerinin daha hafif olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu güne dikkat! Popüler terk edilme tarihini paylaştı
Bu güne dikkat! Popüler terk edilme tarihini paylaştı
Köprünün ortasında olay anlar... Güzel oyuncu şoke oldu
Köprünün ortasında olay anlar... Güzel oyuncu şoke oldu
Öldükten sonra dirildiğini iddia etti
Öldükten sonra dirildiğini iddia etti
'Elit insanlar yiyor' deyip bahçesine ekti! Rize'yi çok sevdi
'Elit insanlar yiyor' deyip bahçesine ekti! Rize'yi çok sevdi
Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
14 yaşındaki Muhammed'in heyecanı! Tek bacağıyla tırmandı
14 yaşındaki Muhammed'in heyecanı! Tek bacağıyla tırmandı
Sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi!
Sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi!
Başına çuval geçirilen Afgan ölü bulundu
Başına çuval geçirilen Afgan ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.