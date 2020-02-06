WHO: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için bir fırsat penceresi var

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO),koronavirüsün daha büyük bir küresel krize dönüşmesini durdurmak için bir "fırsat penceresi" olduğunu söyledi.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in krizin merkez üssünde aldığı önlemlerin, salgını önlemek adına en iyi yöntem olduğunu belirtti.

Bu arada Çin'in Cenevre'deki BM Temsilcisi, diğer ülkelere aşırı tepki vermemeleri çağırısında bulundu.

Dünya genelindeki 20 bin koronavirüs vakasında şu ana dek 427 kişi hayatını kaybetti.

WHO, küresel sağlık acil durumu ilan ederken, virüsün şu anda bir "salgına" dönüşmediğini belirti.

Yetkililer, şu ana dek Çin'de 425, Hong Kong ve Filipinler'de bir kişinin öldüğünü söylüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) ölenlerin yüzde 80'inin 60 yaşın üzerinde olduğunu ve bunların yüzde 75'inde daha önceden kalp ve diyabet gibi hastalıklar bulunduğunu söyledi.

Koronavirüs ağır bir solunum enfeksiyonuna yol açıyor ve genelde ateş ve bunu takiben kuru öksürükle devam ediyor. Virüsü kapan çoğu kişi büyük ihtimalle, tıpkı gripte olduğu gibi iyileşiyor.

WHO ne dedi?

Cenevre'deki teknik bir brifingte konuşan Dr. Tedros, Çin'in krizin merkez üssü olan Vuhan kentinde aldığı önlemleri övdü.

Tedros "Çin'in krizin kaynağında aldığı gülü önlemler sayesinde bir fırsat penceresi var. Bu fırsatı hastalığın daha da yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için kullanalım." dedi. Tedros ayrıca, kalkınmakta olan ülkelerin veri paylaşmadığından şikayet etti.

Tedros ayrıca, tüm ülkelere seyahat ve ticaret kısıtlamaları koymamaları çağrısını tekrarladı ve 22 ülkenin bu tür önlemler aldığını söyledi. Tedros bu ülkelere de önlemlerin "kısa süreli ve orantılı" olması çağrısında bulundu.

Ancak Çin'in Cenevre'deki BM Büyükelçisi Chen Xu, bazı kısıtlamaların WHO'nun tavsiyelerini dikkate almadığını kaydetti.

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Dünya genelindeki son durum ne?

İngiltere ve Fransa hükümetleri, vatandaşlarına mümkünse Çin'i terk etmeleri çağrısı yaptı.

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