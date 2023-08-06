Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Jeremy Allen White'ın Addison Timlin ile boşanma davası sonuçlanmadan yeni sevgilisi Ashley Moore ile görüntülendi

        Jeremy Allen White'ın aşk kaçamağı

        Addison Timlin, 2019'da evlendiği iki çocuğunun babası Jeremy Allen White'dan 11 Mayıs'ta boşanma kararı almış ve mahkemeye dilekçe sunmuştu. White, davanın üzerinden 3 ay bile geçmeden yeni sevgilisi Ashley Moore ile Los Angeles sokaklarında öpüşürken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2008'de 'Afterschool'da rol aldıkları filmde tanışıp arkadaş olduktan sonra 2013'te romantik bir birlikteliğe başlayan Jeremy Allen White ile Addison Timlin, 2019'da ilişkilerini resmiyete taşıyıp nikâh masasına oturmuştu.

        • 2

          BOŞANMA HABERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

          Birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren Jeremy Allen White ile Addison Timlin'den kötü haber 11 Mayıs'ta geldi. İki çocukları bulunan çiftten Timlin, mahkemeye boşanma dilekçesini sundu.

        • 3

          Jeremy Allen White ile Addison Timlin, ayrılık kararlarıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı.

        • 4

          AYRILIK ACISINI ATLATTI

          'Shameless' dizisinde canlandırdığı 'Phillip' karakteriyle ünlenen Jeremy Allen White, kısa bir süre sonra başka bir hareketiyle gündem oldu. Boşanma davasının açılmasınını üzerinden 3 ay geçmeden yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

        • 5

          ÜNLÜ MODELLE DUDAK DUDAĞA

          Jeremy Allen White, model Ashley Moore ile Los Angeles sokaklarında öpüşürken objektiflere yansıdı.

        • 6

          Etraftaki insanlara aldırış etmeyen Jeremy Allen White ile Ashley Moore, sarmaş dolaş görüntü verdi.

        • 7

          ALTIN KÜRE ALDI, SAHNEDEN EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ

          Öte yandan Jeremy Allen White, 7 ay önce 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre kazandığında ödül konuşmasında eşi Addison Timlin'e seslenmiş, milyonlar kendisini izlerken ona "Sana olan sevgimi iliklerime kadar hissediyorum. Her şey senin sayende, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim" demişti.

          Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Habertürk Anasayfa