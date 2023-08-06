ALTIN KÜRE ALDI, SAHNEDEN EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ

Öte yandan Jeremy Allen White, 7 ay önce 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre kazandığında ödül konuşmasında eşi Addison Timlin'e seslenmiş, milyonlar kendisini izlerken ona "Sana olan sevgimi iliklerime kadar hissediyorum. Her şey senin sayende, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim" demişti.

Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram