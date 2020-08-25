Burak Çevik'in yeni 'While Cursed by Specters (Hayaletlerce Lanetlenirken),58'inci New York Film Festivali'nin programında gösterilecek

HABERTURK.COM

Yönetmen Burak Çevik'in yeni video çalışması 'While Cursed by Specters' (Hayaletlerce Lanetlenirken), 58'inci New York Film Festivali'nin programına seçildi. 17 Eylül - 11 Ekim arasında gerçekleşecek festivalin bu yıl başlattığı 'Currents' (Günceller) bölümünde gösterilecek olan video, modern Avrupa sinemasının en önemli yönetmenleri arasında yer alan Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri 'Klassenhältnisse', 'Sınıf İlişkileri'ne müdahale ediyor.