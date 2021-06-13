WhatsApp, uzun yıllardır beklenen bir özelliğini bugün itibarıyla kullanıma sundu. WhatsApp'ta bakın artık ne yapabileceksiniz?

İŞTE WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK

Dünya genelinde yüzmilyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

WhatsApp daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü. Şirket yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek.

WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor.

Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor.

Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak.

WhatsApp kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki bu özellik geçişi kolaylaştıracak.

Ani aramayla, WhatsApp size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek.