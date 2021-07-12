WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Bundan sonra kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek.

Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken "Bir Kez Görüntüle" seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.

Özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniliyor.Ayrıca, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor. Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI DOĞRULANMIŞTIWhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.