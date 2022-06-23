MESAJLARI HERKESTEN SİLMEK İÇİN:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Herkesten Sil’e dokunun.

Not:İletilen mesajların herkesten başarıyla silinebilmesi için hem sizin hem de alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

Siz veya alıcınız Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmıyorsanız bu özellik desteklenmeyecektir.

Alıcılar mesajınızı silinmeden önce veya mesaj silme işlemi başarılı olmadığında görebilirler.

Mesajı herkesten silme işleminin başarılı olmadığı durumlar size bildirilmez.

Herkesten Sil özelliğini sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanabilirsiniz.