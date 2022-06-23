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WhatsApp'tan milyonları etkileyecek yeni özellik: WhatsApp'ta silinen mesajlara yönelik geri al butonu uygulaması geliyor!

WhatsApp'tan milyonları etkileyecek yeni özellik: Geri al butonu geliyor!

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp yeni özellikler ile kendine yenilik katmaya devam ediyor. Mesaj düzenleme konusunda çalışmalar yaptığı bilinen WhatsApp özelliğin gelişme aşamasında olduğunu aktarmıştı. Sosyal medyada tartışmalara sebep olan yeni özellik hakkında merak edilenlere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

23.06.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • WhatsApp geçtiğimiz haftalarda yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Sosyal medyada ilişkileri olumsuz etkileceği konuşulan bu özellik hakkında bilgiler merak ediliyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta "Herkesten Sil" veya "Benden Sil" seçenekleriyle mesaj silme özelliği bulunuyor. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

  • GERİ ALMA BUTONU GELİYOR!

    Bilindiği gibi WhatsApp'ta "Herkesten Sil" veya "Benden Sil" şeklinde iki seçenekli mesaj silme özelliği kullanıcıya sunuluyor. Gündeme gelen yeni özelliğin WhatsApp üzerinden yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton olduğu belirtildi.

  • Örneğin: Bir mesajı yanlışlıkla silerseniz bu buton sayesinde geri alabileceksiniz. Bu özelliğin Herkesten Sil veya Benden Sil seçeneklerinin hangisine etki edeceği henüz bilinmiyor. 

  • Bu bildirimin mesajın yan kısmında işlemi geri almanızı sağlayacak "Undo" (Geri Al) butonu şeklinde görüleceği belirtiliyor.  Bunun Gmail'de yer alan geri alma özelliğine benzediği söyleyebiliriz.

  • WHATSAPP'TA SİLİNEN MESAJLAR NASIL GÖRÜLÜR?

    Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

    Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

    Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.

    Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

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