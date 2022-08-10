EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELLEME

Önceki sürümünde her ne kadar bir kez görüntülenebilir fotoğraf da göndermiş olsanız yine de karşı tarafta bu fotoğrafın ekran görüntüsünü alabiliyordu. WhatsApp son güncellemesiyle bunun önüne geçeceğini artık atılan tek seferlik fotoğraflar ekran görüntüsü alınamayacağını iddia ediyor.