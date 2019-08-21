WhatsApp'ta para transferi dönemi başlayacağı duyuruldu. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta yakın zamanda para transfer işlemleri gerçekleştirilebilecek. dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

WHATSAPP'TAN PARA TRANSFERİ NASIL YAPILACAK?

WhatsApp'taki bu ödeme sisteminin nasıl çalıştığı ise henüz yeni gün yüzüne çıktı. Öncelikle kullanıcıların bağlantılı banka hesabı kurulumu yapmaları gerekiyor.

Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz.

'Ödemeler' ekranından bankanız aracılığıyla size bir SMS gönderiliyor ve siz de SMS doğrulamasıyla gerekli onayı aldıktan sonra para göndermeye hazır hale geliyorsunuz.

Sonrasında ise listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçeceksiniz ve banka hesabınızı eşleştireceksiniz.

Ardından para göndermek istediğiniz kişinin WhatsApp profilini açın.

Burada kişiye göndermek istediğiniz şeyler arasında "Ödeme" adlı yeni bir sekme göreceksiniz. Buna basın. Buna basınca göndermek istediğiniz tutarı girin ve telefonunuza onay kodu gelecek. Onayladıktan sonra tıpkı konum atar gibi karşı tarafa bir mesaj halinde gönderdiğiniz para, miktarıyla birlikte karşı tarafta görünecek.