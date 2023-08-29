WhatsApp'ta fotoğraf ve videolar için beklenen özellik geliyor!

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR ORİJİNAL KALİTEDE GÖNDERİLEBİLECEK

WhatsApp'ta kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden birisi fotoğraf ve videoları gönderirken kalitenin düşmesiydi. WhatsApp geçtiğimiz hafta bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı. Artık fotoğraf ve videolar HD kalitede gönderilebilecek.