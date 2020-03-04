Whatsapp Karanlık Mod nasıl açılır? sorusu Android ve İOS sürümlerini kullanan teknoloji severler tarafından merakla araştırılıyor. İOS 13 veya Android 10 sürümlerini kullanan vatandaşlar WhatsApp karanlık mod özelliğini aktif edebiliyor. İşte Adım adım Whatsapp Karanlık Mod kullanma rehberi

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

WhatsApp ilk aşamada Android 10 ve iOS 13 sürümleri ile karanlık mod desteğini sunuyor. Kısa süre içerisinde herkesin erişimine sunulması beklenen karanlık mod için ilk olarak yapmanız gereken şey uygulamanızı güncellemek. Android kullanıyorsanız Google Store’dan, iOS kullanıyorsanız App Store’dan WhatsApp güncellemelerini denetleyin.

Karanlık modu Android’de aktif etmek için, uygulamada Ayarlar sekmesine girin orada Sohbetler seçeneğine tıklayın ve tema seçeneğinden “Koyu” temayı seçin.

Karanlık modu iOS’da aktif etmek için, Ayarlar sekmesine girin, orada Ekran ve Parlaklık seçeneğinden “Koyu” seçeneğine tıklayın.

KARANLIK MOD ÖZELLİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

OLED ve AMOLED ekran panellerine sahip olan akıllı telefonlarda, karanlık mod hem daha gerçek siyah renk görüntüsü elde etmemize yarıyor, hem de batarya performansının yükselmesini sağlıyor.

Batarya performansının yükselmesinin nedeni ise OLED ve AMOLED panellerde koyu renkli görüntülerin olduğu pikseller daha az güç harcıyor. Yani siyah renk göstermek isteyen pikseller, kapanıyor. Hem güç harcamamış oluyor, hem de daha doğru siyahı göstermiş oluyor.