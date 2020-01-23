Whatsapp karanlık mod (dark mode) android cihazlar için gündemde. WhatsApp Android beta 2.20.13 sürümüne sahip olan kullanıcılar karanlık modu aktif edebiliyor. İşte Whatsapp karanlık mod ile ilglili detaylar...

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL KULLANILIR?

Öncelikli olarak WhatsApp'ın Android beta sürümünü telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Bunun için Google Play Store'da WhatsApp sekmesine girip, beta test kullanıcısı olmak istediğinizi belirten seçeneği işaretlemeniz ve beta testine katılmanız lazım. Bu seçenekte beta aşamasına katılmak birazcık zaman alabilir. Diğer bir seçenek olarak güvenli bir kaynaktan WhatsApp Android beta APK'sını indirip, telefonunuza kurabilirsiniz.

WHATSAPP KARANLIK MOD TELEFONUNUZA NE KAZANDIRIR?

OLED ve AMOLED ekran panellerine sahip olan akıllı telefonlarda, karanlık mod hem daha gerçek siyah renk görüntüsü elde etmemize yarıyor, hem de batarya performansının yükselmesini sağlıyor.

Batarya performansının yükselmesinin nedeni ise OLED ve AMOLED panellerde koyu renkli görüntülerin olduğu pikseller daha az güç harcıyor. Yani siyah renk göstermek isteyen pikseller, kapanıyor. Hem güç harcamamış oluyor, hem de daha doğru siyahı göstermiş oluyor.

KARANLIK MOD İPHONE TELEFONLARDA VAR MI?

Android kullanıcıları arasında büyük ses getiren Whatsapp karanlık mod özelliği henüz iPhone kullanıcıları için sunulmadı.