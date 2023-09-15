WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ İLE BERABER GELEN YENİLİKLER

İyileştirilmiş Dizin : Artık takip edebileceğiniz kanalları, otomatik olarak ülkenize göre filtrelenmiş şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanalları görebilirsiniz.

İfadeler: İfade simgelerini kullanarak tepki verebilir ve toplam ifade sayısını görebilirsiniz. Bıraktığınız ifadeler takipçilere gösterilmez.

Düzenleme: Yakında yöneticiler 30 gün boyunca Güncellemelerinde değişiklik yapma imkanına kavuşacak. Bu sürenin sonunda ise Güncellemeleri sunucularımızdan otomatik olarak sileceğiz.

İletme: Bir Güncellemeyi bir sohbete veya gruba ilettiğinizde, paylaşımınızda insanların daha fazla bilgi alabilmesi için kanalın bağlantısı da yer alacak.