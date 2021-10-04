Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında mesaj gönderimi, fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü? diye merak ediyor. Bazı kullanıcılarda yavaş yüklenme problemi de yaşanıyor. İşte haberin detayları...

WHATSAPP, INSTAGRAM, VE FACEBOOK'TA ERİŞİM SORUNU

Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarında bir süredir kullanıcılar arasında mesaj gönderilemiyor, fotoğraf, video ve gif paylaşımında erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medyada yaşanan erişim sorununun ardından milyonlarca kullanıcı "Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunu dile getirirken merakla araştırmaya başladı.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'daki global sorun yaklaşık yarım saattir devam ediyor.