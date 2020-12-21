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İzin belgesi soran polise "WhatsApp grubumuz var" dedi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Emre K. (35),sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine, "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı

21.12.2020 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kısıtlmayı ihlal etti,
İzin belgesi soran polise "WhatsApp grubumuz var" dedi!
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DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı´ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.

POLİS ARAÇTAN İNDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden Emre K.'nın izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi.

"WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen Emre K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi.

E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI YAZILDI

Ekipler, E.K.´ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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