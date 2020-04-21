"WhatsApp ekmek hattı" aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oluşturulan "0505 259 85 75" numaralı WhatsApp hattına özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda talep arttı. Bu hatta gönderilen adres ve konum bilgilerine göre 120 fırıncı tarafından bireylere ekmekleri teslim edildi.Kentin merkez ilçeleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sadece hafta sonunda 5 bin ekmek talep etti. Hat aracılığıyla 5 günde 20 bin kişiye 60 bin ekmek ulaştırıldı.- "Askıda ekmek uygulaması araçta devam ediyor"Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi.Tunç, bu sayede ekmek alınması için sosyal izolasyonun ihlal edilmesine gerek kalmadığını belirterek bu temel ihtiyacın bireylerin kapısına kadar ulaştırıldığını dile getirdi.Hatta en fazla çağrının geçen pazar günü geldiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:"Bizim bir ticari kazanç beklentimiz yok. Önemli olan böyle günlerde hassas davranarak vatandaşlarımızın temel gıdasına ulaşmasını sağlamaktır. Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz 'askıda ekmek' kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımız araçlara gelerek ekmeklerini ücretsiz alabiliyor."- 81 yaşındaki Sabiha teyzeden teşekkürBu hattan faydalananlardan biri de Karesi ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Sabiha Esmeray oldu.Yaptıkları telefon konuşmasında annesinin ekmek ihtiyacını öğrenen Almanya'da yaşayan Mehmet Esmeray, durumu Balıkesir'deki arkadaşına iletti. Arkadaşının verdiği bilgi üzerine WhatsApp hattı aracılığıyla ekmek talebinde bulunuldu.Sabiha Esmeray'ın adres bilgilerini alan Oda Başkanı Niyazi Tunç, ekmeği yaşlı kadının evine getirerek oğlu Mehmet Esmeray'ı bilgilendirdi.Esmeray, ekmeği getirenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Kim getirip, yolladıysa Allah hepsinden razı olsun. Bundan daha iyi ne olsun?" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!