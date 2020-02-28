WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular kullanıcılar tarafından günün en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta yazılı mesaj ve görüntü paylaşımı yapılamıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililerden ise henüz açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde olacaktır.