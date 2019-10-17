WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular kullanıcılar tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta yazılı mesaj ve görüntü paylaşımı yapılamıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'a erişim sıkıntı yaşandı. WhatsApp'ta yaşanılan sıkıntının nedeni ise henüz bilinmiyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve Facebook'ta da erişim sıkıntısı yaşanıyor.