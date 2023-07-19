WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili bir açıklama henüz yok.

BİRÇOK ÜLKEDE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

WhatsApp’ta yaşanan erişim sıkıntısı, Türkiye ile beraber birçok ülkede eş zamanlı olarak görüldü.