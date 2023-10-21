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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp'a imha özelliği geliyor: Yeni sesli mesaj özelliği yanı sıra iki hesap ortak kullanılacak - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp'a imha özelliği geliyor: Yeni sesli mesaj özelliği yanı sıra iki hesap ortak kullanılacak

        WhatsApp yeni özellikleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Meta'ya bağlı şirket işletme hesabı olan kişilere yönelik güzel bir özelliği kullanıma soktu. Bir diğer yenilik ise sesli mesajlara yönelik, artık sesli mesajlar imha edilecek. İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:28
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        • 1

          İKİ HESAP TEK BİR CİHAZDAN YÖNETİLEBİLECEK

          WhatsApp geçtiğimiz günlerde yeni özelliği "hesaplar arası geçişi" duyurdu. İki ayrı WhatsApp hesabı arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar artık işlemlerini tek bir cihazdan halledebilecek. Böylece WhatsApp hesaplarınız için farklı bir cihaz kullanmak ya da bir hesaptan diğerine geçiş yaparken çıkış yapmak zorunda kalmayacaksınız.

        • 2

          Bir diğer yenilik ise birden fazla hesap üzerinden yürüttüğünüz konuşmaları yönetmek eskisinden daha kolay olacak. Pek çok kişi bu özellik sayesinde iş ve özel hayatındaki mesajları kolayca yönetebilir. Özelliğin önümüzdeki haftalarda Türkiye'de yayına alınması bekleniyor.

        • 3

          İKİ HESAP WHATSAPP'A NASIL EKLENİR?

          İkinci hesap oluşturmak için ayrı telefon numarası ya da SIM karta ihtiyacınız var. Kullanıcılar bunun için multi-SIM ya da eSIM ile çalışan telefonları tercih edebiliyor. İkinci hesabın farklı bir cihazda aktif edilebilmesi için kullanmakta olduğunuz ikinci telefona ya da SIM karta SMS üzerinden tek seferlik bir şifre gelir. Bu doğrulama adımının ardından her iki hesapta aktif olabilirsiniz.

        • 4

          SESLİ MESAJLAR KENDİ KENDİNİ İMHA EDECEK

          WhatsApp'ın bir diğer yeni özelliği ise artık istenilen sesli mesajlar belirli bir saniye içerisinde kendi kendini imha edecek. Sesli mesajlar, fotoğraflarda olduğu gibi "bir kez görüntüle" modu ile kullanıma sunulacak.

        • 5

          SADECE BİR KEZ GÖRÜNTÜLENECEK

          Bir sesli mesaj kaydederken sohbet çubuğunda "bir kez görüntüle" simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunursanız ses kaydınız dinlendikten sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca ses kaydını dışa aktarma, iletme, kaydetme ya da ekran kaydı alma gibi seçenekler de bulunmayacak.

          Bu özellik şu anda yalnızca iOS ve Android'deki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor, önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının erişimine açılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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