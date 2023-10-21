WhatsApp'a imha özelliği geliyor: Yeni sesli mesaj özelliği yanı sıra iki hesap ortak kullanılacak

SADECE BİR KEZ GÖRÜNTÜLENECEK

Bir sesli mesaj kaydederken sohbet çubuğunda "bir kez görüntüle" simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunursanız ses kaydınız dinlendikten sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca ses kaydını dışa aktarma, iletme, kaydetme ya da ekran kaydı alma gibi seçenekler de bulunmayacak.

Bu özellik şu anda yalnızca iOS ve Android'deki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor, önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının erişimine açılması bekleniyor.