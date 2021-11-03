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WhatApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler? WhatsApp kullananlar dikkat: İşte WhatsApp kullanamayacak akıllı telefonlar

Whatsapp'ın 1 Kasım'dan itibaren bazı işletim sistemi güncellemelerinden desteğini çekeceğini açıklaması üzerine "Whatsapp'ın çalışmalayacak telefonlar neler?" sorusu gündeme geldi. Dijital haberleşme uygulaması WhatsApp'ın güncelleme göndermeyi bıraktığı işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bazı sorunlar meydana gelecek. İşte 1 Kasım'dan itibaren Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar...

03.11.2021 - 11:55 | Güncelleme: TEKNOLOJİ

  • Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bazı akıllı telefonlara Whatsapp güncellemeleri gönderilmeyecek. Bu karar göre Whatsapp'ın yüklü olduğu akıllı telefonlarda Whatsapp uygulaması açılacak ancak uygulamaya gelen iyileştirmeler ve güncellemeler bu telefonlara gelmeyecek. İyileştirmelerin ve güvenlik güncellemelerinin gelmediği bu telefonlarda Whatsapp uygulaması işlevini yitirecek.

  • Whatsapp, Android işletim sistemi için 4.1, iOS işletim sistemi için iOS 10 altındaki güncellemelerde uygulamanın desteklenmeyeceğini duyurdu. Eğer kullanılan akılloı telefonlarda bu güncellemeler yapıldıysa Whatsapp çalışmaya devam edecek ama bu güncellemelerin yapılmadığı telefonlarda destek kesilecek. 

  • Samsung

    Samsung Galaxy Trend Lite, 

    Galaxy Trend II, 

    Galaxy S2, 

    Galaxy S3 mini, 

    Galaxy Xcover 2, 

    Galaxy Core,

    Galaxy Ace 2

  • Huawei

    Huawei Ascend G740, 

    Ascend Mate, 

    Ascend D Quad XL, 

    Ascend D1 Quad XL, 

    Ascend P1 S 

    Ascend D2

  • Sony

    Sony Xperia Miro, 

    Sony Xperia Neo L 

    Xperia Arc S

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