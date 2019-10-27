27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.
James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.
ERSAN'IN 11 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.
İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117
New York Knicks-Boston Celtics: 95-118
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122
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