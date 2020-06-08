ABD'de siyahi Amerşkalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrasında süren iki haftadır protestolara ünlü isimler de katılıyor. Boston Celticsli Jaylen Brown ve Marcus Smart, Golden State Warriors'ten Stephen Curry başta olmak üzere birçok NBA yıldızı sokaklara çıkarken bu isimlere DeMar DeRozan, Russell Westbrook ve rap sanatçısı Kendrick Lamar da eklendi.

Los Angeles'taki Compton mahallesinde gerçekleştirilen gösteriye katılan şehrin en ünlü isimlerinden Lamar, DeRozan ve Westbrook'la birlikte yürüdü. Ülke genelinde yaklaşık iki haftadır süren protestolarda göstericiler, polis şiddetine karşı polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesini talep ediyor.