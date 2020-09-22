Premier Lig ekiplerinden West Ham United, menajer David Moyes ve oyuncular Issa Diop ile Josh Cullen'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada üç kişinin de semptom göstermediği belirtilirken Premier Lig ve İngiltere Sağlık Kurulu'nun protokollerine göre hareket edildiği kaydedildi.