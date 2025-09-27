West Ham United'da Graham Potter dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." denildi.

Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen ve 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

Londra ekibinin Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği basına yansıdı.