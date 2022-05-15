İngiltere Premier Lig'de West Ham United sahasında Manchester City'i konuk etti.

West Ham United maçın 24. dakikasında Bowen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Bowen 45. dakikada bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı West Ham United'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Manchester City, Grealish'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

69. dakikada Manchester City, Coufal'ın kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

86. dakikada kazanılan penaltıda Riyad Mahrez, kaleciyi geçemedi ve büyük bir fırsatı tepti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Ham United ile Manchester City, 2-2 berabere kaldı.

Manchester City, Premier Lig'deki son maçını Steven Gerrard'ın Aston Villa'sına karşı oynayacak.